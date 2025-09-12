MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in KRONES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden KRONES-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die KRONES-Aktie bei 55,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das KRONES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,789 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 236,14 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 11.09.2025 auf 132,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +136,14 Prozent.

KRONES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at