|Lohnender KRONES-Einstieg?
|
12.09.2025 10:04:07
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden KRONES-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die KRONES-Aktie bei 55,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das KRONES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,789 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 236,14 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 11.09.2025 auf 132,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +136,14 Prozent.
KRONES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Krones
