KRONES Aktie
|123,00EUR
|-0,80EUR
|-0,65%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Thielmann rät in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages, den übertriebenen Kursrückschlag zum Kauf zu nutzen. Auch mit dem nun avisierten, geringeren Wachstum würde der Anlagenbauer mit dem Tempo der Investitionsgüterbranche Schritt halten und direkte Wettbewerber sogar abhängen. Gleichzeitig seien die Krones-Aktien deutlich niedriger bewertet./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
123,40 €
|
Abst. Kursziel*:
21,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten
|
19.09.25
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.09.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.09.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Krones auf 150 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
18.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
18.09.25
|ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Krones auf 138 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
18.09.25
|KRONES-Aktie weiter unter Druck: Exane senkt den Daumen (dpa-AFX)
|
18.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu KRONES AGmehr Analysen
|09:52
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|123,20
|-0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|10:05
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:03
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:00
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:59
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:57
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|09:47
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|08:52
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:09
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|24.09.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|24.09.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)