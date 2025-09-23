KRONES Aktie
|123,60EUR
|2,40EUR
|1,98%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 195 auf 176 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Wachstumsunsicherheit mit Blick auf 2026 erhöht, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Er passte seine Schätzungen entsprechend an. Jeden Kursrückschlag sieht der Experte aber als gute Einstiegschance./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
176,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
122,00 €
|
Abst. Kursziel*:
44,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,39%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten
|
19.09.25
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.09.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.09.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Krones auf 150 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
18.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
18.09.25
|ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Krones auf 138 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
18.09.25
|KRONES-Aktie weiter unter Druck: Exane senkt den Daumen (dpa-AFX)
|
18.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu KRONES AGmehr Analysen
|10:07
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|KRONES Buy
|Baader Bank
|10:07
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|KRONES Buy
|Baader Bank
|10:07
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|KRONES Buy
|Baader Bank
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|123,60
|1,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10:07
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:52
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|08:35
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Roche Buy
|UBS AG
|07:49
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:28
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:27
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:10
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|22.09.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research