KRONES Aktie
|121,80EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Krones von 160 auf 149 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die initiale Wachstums-Indikation für 2026 ist schwächer ausgefallen", schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den Hersteller von Abfüllanlagen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Kaufen
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
121,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
121,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten
|
19.09.25
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.09.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.09.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Krones auf 150 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
18.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
18.09.25
|ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Krones auf 138 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
18.09.25
|KRONES-Aktie weiter unter Druck: Exane senkt den Daumen (dpa-AFX)
|
18.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu KRONES AGmehr Analysen
|12:08
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|KRONES Buy
|Baader Bank
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:08
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|KRONES Buy
|Baader Bank
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:08
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|KRONES Buy
|Baader Bank
|12.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|121,80
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:17
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|1&1 Halten
|DZ BANK
|12:08
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|12:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|12:04
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|10:52
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|10:24
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:24
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|10:20
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10:19
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|09:58
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|09:54
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|09:53
|Porsche Hold
|Warburg Research
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:47
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:37
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:36
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09:20
|Porsche Neutral
|UBS AG
|09:17
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|06:50
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|06:42
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.