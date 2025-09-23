KRONES Aktie
|123,40EUR
|2,20EUR
|1,82%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Ein vielversprechender Wachstumskurs in den kommenden Jahren sei bei dem Anlagenbauer gut absehbar, schrieb Benjamin Thielmann nach der Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
122,00 €
|
Abst. Kursziel*:
22,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,56%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
