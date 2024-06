MDAX-Titel Scout24-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Scout24-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Wert Scout24 am 05.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 20,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Scout24 73,42 Mio. EUR kosten. Damit wurde die Scout24-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 10,59 Prozent erhöht.

Aktie mit Dividendenrendite

Der Scout24-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 71,45 EUR in den Feierabend. Der Scout24-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Scout24-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Scout24-Titels 1,87 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 2,13 Prozent.

Reale Rendite vs. Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Scout24 via XETRA 60,13 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 78,37 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Scout24

Für das Jahr 2024 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,28 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,81 Prozent zurückgehen.

Scout24-Basisinformationen

Die Dividenden-Aktie Scout24 gehört dem MDAX an und ist an der Börse aktuell 5,164 Mrd. EUR wert. Dividenden-Aktie Scout24 verfügt über ein KGV von aktuell 26,45. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Scout24 auf 509,110 Mio.EUR, der Gewinn je Aktie machte 2,43 EUR aus.

Redaktion finanzen.at