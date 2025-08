NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Internetportal-Betreiber habe solide vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht, schrieb Marcus Diebel in einer Einschätzung am Dienstag. Die Anhebung der Prognose für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) sei beruhigend, die Marktschätzungen bewegten sich aber bereits überwiegend in diesem Bereich./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 15:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 15:34 / BST





