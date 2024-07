MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in RATIONAL eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

RATIONAL-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der RATIONAL-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 815,40 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,264 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 308,31 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 17.07.2024 auf 759,00 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,92 Prozent.

Der RATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 8,82 Mrd. Euro beziffert. Der RATIONAL-Börsengang fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Die RATIONAL-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

