MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

Am 13.08.2023 wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 61,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 162,866 Scout24-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Scout24-Papiere wären am 12.08.2024 11 164,50 EUR wert, da der Schlussstand 68,55 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,64 Prozent angezogen.

Scout24 wurde am Markt mit 5,02 Mrd. Euro bewertet. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Scout24-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at