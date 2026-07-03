Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie

Kioxia Holdings Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QB8W / ISIN: JP3236330001

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03.07.2026 09:57:20

Memory chipmaker Kioxia ships next-gen samples as AI boom fuels dramatic comeback

Its stock price surges more than sevenfold this year, to a market capitalisation of more than US$250 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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