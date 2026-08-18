Mercury Systems Aktie
WKN: 911843 / ISIN: US5893781089
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18.08.2026 22:09:04
Mercury Systems, Inc Profit Drops In Q4
(RTTNews) - Mercury Systems, Inc (MRCY) announced earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $0.798 million, or $0.01 per share. This compares with $16.370 million, or $0.27 per share, last year.
Excluding items, Mercury Systems, Inc reported adjusted earnings of $22.754 million or $0.37 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.1% to $289.782 million from $273.106 million last year.
Mercury Systems, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.798 Mln. vs. $16.370 Mln. last year. -EPS: $0.01 vs. $0.27 last year. -Revenue: $289.782 Mln vs. $273.106 Mln last year.
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