Mercury Systems, Inc Profit Drops In Q4

(RTTNews) - Mercury Systems, Inc (MRCY) announced earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $0.798 million, or $0.01 per share. This compares with $16.370 million, or $0.27 per share, last year.

Excluding items, Mercury Systems, Inc reported adjusted earnings of $22.754 million or $0.37 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.1% to $289.782 million from $273.106 million last year.

Mercury Systems, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.798 Mln. vs. $16.370 Mln. last year. -EPS: $0.01 vs. $0.27 last year. -Revenue: $289.782 Mln vs. $273.106 Mln last year.