Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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07.04.2026 18:37:00
Meta: Neue KI-Modelle sollen teils Open-Source werden
Meta plant, neue KI-Modelle zu veröffentlichen. Die sollen in Teilen unter Open-Source-Lizenzen herausgegeben werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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