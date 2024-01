Meta-Aktie schließt schjwächer: Facebook-Mutter Meta nähert sich "Billionen-Dollar-Club"

Damit würde die Facebook-Mutter Mitglied in einem exklusiven Club. Womöglich noch vor den für Anfang Februar angekündigten Geschäftszahlen. Neben dem jüngsten Aufsteiger, dem Chiphersteller NVIDIA , gehören diesem Microsoft Alphabet und Amazon an.

Am Freitag war die Meta Platforms-Aktie dank positiv aufgenommener Aussagen von Unternehmenschef Mark Zuckerberg bis auf 384,36 US-Dollar gestiegen und hatte damit den bisherigen Rekord aus dem Herbst 2021 knapp übertroffen. Auf Basis des Schlusskurses von 383,45 Dollar lag der Börsenwert des Konzerns bei rund 985 Milliarden Dollar. Am Montag ging es zeitweise bis auf 390,35 US-Dollar nach oben, schlussendlich stand aber ein Verlust von 0,44 Prozent auf 381,78 US-Dollar.

Im Rahmen seiner langfristigen Vision hatte Firmengründer Zuckerberg am Freitag eine besonders fortschrittliche Form Künstlicher Intelligenz (KI), eine Art Super-Intelligenz, angekündigt. An den Aktienmärkten - und insbesondere an den Technologiebörsen - galt und gilt KI als das Wachstumsthema schlechthin. Bereits 2023 waren NVIDIA und Meta dank KI die größten Gewinner im Auswahlindex NASDAQ 100. Auch im noch jungen Jahr 2024 können sich die NVIDIA-Aktionäre über ein Kursplus von gut 20 Prozent und den Index-Spitzenplatz freuen. Bei Meta steht ein Anstieg um mehr als acht Prozent zu Buche.

Analysten trauen Meta weitere Rekorde zu. Unter den von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten steht bei denen von Mizuho Securities mit 470 Dollar das höchste Kursziel auf dem Zettel. Aber auch zahlreiche weitere Häuser geben Ziele jenseits der 400-Dollar-Marke aus.

