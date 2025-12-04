Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
04.12.2025 11:16:38
Meta droht Ärger: EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission leitet wegen möglicher Verstöße gegen europäisches Wettbewerbsrecht ein neues Verfahren gegen den Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) ein. Konkret geht es um den Verdacht, dass Meta den Zugang von Anbietern Künstlicher Intelligenz (KI) zum Messaging-Dienst WhatsApp rechtswidrig beschränkt./mjm/DP/men
