EU eröffnet Kartellverfahren gegen Meta wegen WhatsApp-KI

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat eine Kartelluntersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob die Regeln von Meta Platforms für den Zugang von KI-Entwicklern zur Messaging-Plattform WhatsApp den Wettbewerb beeinträchtigen.

Wie die EU-Wettbewerbswächter mitteilten, könnte eine Richtlinie, die Meta im Oktober angekündigt habe, gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen.

"Infolge der neuen Richtlinie könnten konkurrierende KI-Anbieter daran gehindert werden, ihre Kunden über WhatsApp zu erreichen", teilte die Regulierungsbehörde in einer Erklärung mit. Sie fügte hinzu, dass Nutzer weiterhin auf Metas eigenen Meta-KI-Dienst auf der Plattform zugreifen könnten.

Eine Meta-Sprecherin sagte, die Behauptungen der Kommission seien haltlos. "Das Aufkommen von KI-Chatbots auf unserer Business-API belastet unsere Systeme, für deren Unterstützung sie nicht ausgelegt waren", sagte die Sprecherin.

December 04, 2025 06:17 ET (11:17 GMT)