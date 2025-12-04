Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
04.12.2025 12:16:41
EU eröffnet Kartellverfahren gegen Meta wegen WhatsApp-KI
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die EU-Kommission hat eine Kartelluntersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob die Regeln von Meta Platforms für den Zugang von KI-Entwicklern zur Messaging-Plattform WhatsApp den Wettbewerb beeinträchtigen.
Wie die EU-Wettbewerbswächter mitteilten, könnte eine Richtlinie, die Meta im Oktober angekündigt habe, gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen.
"Infolge der neuen Richtlinie könnten konkurrierende KI-Anbieter daran gehindert werden, ihre Kunden über WhatsApp zu erreichen", teilte die Regulierungsbehörde in einer Erklärung mit. Sie fügte hinzu, dass Nutzer weiterhin auf Metas eigenen Meta-KI-Dienst auf der Plattform zugreifen könnten.
Eine Meta-Sprecherin sagte, die Behauptungen der Kommission seien haltlos. "Das Aufkommen von KI-Chatbots auf unserer Business-API belastet unsere Systeme, für deren Unterstützung sie nicht ausgelegt waren", sagte die Sprecherin.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 06:17 ET (11:17 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
04.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
04.12.25
|Meta set to slash spending on metaverse as Zuckerberg shifts focus to AI (Financial Times)
|
04.12.25
|Kreise: Meta plant kräftige Kürzungen des Metaverse-Budgets (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.12.25
|ROUNDUP 2/Meta droht Ärger: EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp (dpa-AFX)
|
04.12.25
|EU eröffnet Kartellverfahren gegen Meta wegen WhatsApp-KI (Dow Jones)
|
04.12.25
|WDH/ROUNDUP/Meta droht Ärger: EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Meta droht Ärger: EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp (dpa-AFX)