Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
28.12.2025 13:20:00
Meta SAM 3 und 3D als offene Modelle verfügbar
SAM segmentiert Objekte auf Bildern und in Videos, sogar Audio ist per Prompt separierbar: Das KI-Modell ist frei verfügbar. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
