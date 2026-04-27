Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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27.04.2026 17:42:00
Meta sichert sich Solarstrom aus dem All
Meta will seinen Strombedarf künftig mit Solarstrom aus dem All decken. Der Facebook-Konzern hat eine entsprechende Vereinbarung mit Overview Energy getroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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