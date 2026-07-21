Meta Platforms Aktie
|567,30EUR
|1,40EUR
|0,25%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Brent Thill zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie beeindruckt vom Test dreier KI-Brillen des Internetkonzerns. Meta genieße in diesem Bereich mit Auslieferungen im großen Stil einen Status als "First Mover". An der Einführung der Apple Watch orientiert, schätzt es das Umsatzpotenzial für die kommenden Jahre auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Als langfristiger Wachstumstreiber sei dies im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 825,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 645,85
|
Abst. Kursziel*:
27,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 645,85
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,74%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
20.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 825 Dollar (dpa-AFX)
|
17.07.26
|Meta and Anthropic in talks for up to $10bn data centre deal (Financial Times)
|
17.07.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Apple, Amazon, Meta, SK Hynix, Mercedes - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
14.07.26
|Apple, Amazon, Meta, SK Hynix, Mercedes - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
13.07.26
|Meta-Aktie: KI-Rechenzentrum in Louisiana wächst auf 50 Milliarden Dollar (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|567,00
|0,19%
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|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|20.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Coca-Cola Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.