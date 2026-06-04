Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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04.06.2026 15:48:00
Meta wittert das nächste Milliardengeschäft in KI-Agenten
Mit KI-Agenten für Unternehmen und Verbraucher will Meta neue Einnahmequellen jenseits des Werbegeschäfts erschließen, um Kosten seines KI-Ausbaus abzufedern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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