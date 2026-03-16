Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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16.03.2026 18:15:20
Mexico City sets world record for largest soccer class
Mexico City sets new world record after more than 9,000 people took part in a massive open-air soccer class. The record comes as Mexico prepares to help host the FIFA World Cup in June.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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