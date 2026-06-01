Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
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01.06.2026 23:04:49
Microchip Technology Stock Climbs On Data Center Revenue Growth
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