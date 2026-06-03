Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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03.06.2026 14:59:00

Microsoft forkt sein eigenes Windows Terminal - für KI

Schluss mit Copy-and-paste in den Chatbot: Microsofts neues Intelligent Terminal bindet KI-Agenten direkt in die Shell ein und liefert Kontext automatisch mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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