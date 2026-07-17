IRC Aktie
WKN DE: A1C6U6 / ISIN: HK0000068244
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17.07.2026 12:45:00
Microsoft macht IRC-Client Comic Chat zu Open Source
Microsofts IRC-Client aus den 90er-Jahren sollte den „Internet Relay Chat“ mit grafischen Elementen aufpeppen. Nun wird er Open Source.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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