Microsoft wird Intel-Kunde: Intel-Aktie dennoch tiefer

Der Software-Riese werde einen neuen Chip von Intel mit neuer Produktions-Technologie des Halbleiter-Konzerns bauen lassen, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella bei einer Intel-Veranstaltung am Mittwoch. Es gab zunächst keine Details zum Chip oder Zeitplan. Microsoft hatte zuvor angekündigt, einen Computer-Prozessor und einen Spezialchip für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz zu entwickeln.

Intel-Chef Pat Gelsinger will seinen Konzern stärker als Auftragsfertiger für andere Chipentwickler etablieren und damit vor allem mit dem heute führenden Hersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) aus Taiwan konkurrieren. Gelsinger gab das Ziel aus, Intel-Kunden in wenigen Jahren die modernste Produktions-Technologie anzubieten. Bisher sammelte Intel als Auftragsfertiger Aufträge in Höhe von 15 Milliarden Dollar ein.

Intel plant gerade neben Werken in den USA auch zwei Fabriken in Magdeburg, in denen hochmoderne Chips produziert werden sollen. Der Konzern kündigte bei dem Event am Mittwoch den nächsten Schritt in der Prozessor-Fertigung mit einer noch höheren Transistoren-Dichte an.

Die Intel-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 2,58 Prozent auf 43,38 US-Dollar.

SAN JOSE (dpa-AFX)