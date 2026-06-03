Microsofts MAI-Modelle: Eigene KI-Offensive gestartet

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.06.2026 17:19:00
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Microsoft startet mit der MAI-Modellfamilie eine eigene KI-Offensive. Das Frontier-Modell MAI-Thinking-1 soll mit Konkurrenzmodellen mithalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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