PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
05.03.2026 11:49:22
Mike Ashley’s Frasers Group builds stake in Puma
Purchase of 5.77% stake via derivatives adds to billionaire’s investments in retail industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
