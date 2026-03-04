Miller Industries Aktie
WKN: 899083 / ISIN: US6005512040
|
04.03.2026 23:27:04
Miller Industries Inc Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - Miller Industries Inc (MLR) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $3.41 million, or $0.29 per share. This compares with $10.53 million, or $0.91 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 19.2% to $171.16 million from $211.90 million last year.
Miller Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.41 Mln. vs. $10.53 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.91 last year. -Revenue: $171.16 Mln vs. $211.90 Mln last year.
