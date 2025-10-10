RENK Aktie

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

Drohnenabwehr 10.10.2025 13:08:00

Milliardenauftrag der Bundeswehr? - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus

Milliardenauftrag der Bundeswehr? - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus

Um die Drohnenabwehr zu stärken bedient sich die Bundeswehr einem Pressebericht zufolge weitaus intensiver bei Produkten von Rheinmetall. So reagieren Anleger.

• Bundesregierung plant laut Bericht Großbestellung von über 600 Skyranger-Flugabwehrpanzern
• Auftragswert über neun Milliarden Euro
• Fertigung in Kooperation mit KNDS

Jüngst verstärkt auftretende Drohnensichtungen haben die Bundeswehr offenbar dazu veranlasst, ihre Bestellungen beim Rüstungsriesen Rheinmetall aufzustocken.

Mehr Skyranger-Bestellungen?

Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Kreise des Bundesverteidigungsministeriums sowie von mit den Vorgängen vertrauten Personen aus dem industriellen Umfeld berichtet, soll die Bundesregierung mehr als 600 Flugabwehrpanzer des Typs Skyranger 30 vom Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall bestellen. Die Order soll noch in diesem Jahr erfolgen, wie aus dem Pressebericht weiter hervorgeht.

Milliardenauftrag für Rheinmetall

Insgesamt soll der Auftragswert für die Radpanzer, die in Zusammenarbeit mit dem französisch-deutschen Rüstungskonzern KNDS gefertigt werden, mehr als neun Milliarden Euro betragen. Mit einer Lieferung sei dann bis 2030 zu rechnen, heißt es weiter.

Erst kürzlich hatte Reuters über die Anschaffung von mehreren Hundert Skyranger-Flugabwehrpanzer durch das Bundesverteidigungsminsterium berichtet, allerdings seien bislang nur 19 Bestellungen ausgelöst worden. Dies sei der Tatsache zu schulden, dass Rheinmetall vorrangig die sich gegen die russische Aggression wehrende Ukraine beliefert, hieß es.

Rheinmetall liefert Flugabwehrsystem Skyranger 35 an die Ukraine

Rheinmetall hat einen Rüstungsauftrag für die Ukraine erhalten. Wie der Konzern mitteilte, liefert er weitere Skyranger-35-Flugabwehrsysteme auf Basis des Kampfpanzers Leopard 1. Der Auftrag hat einen Wert im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Systeme werden durch einen namentlich nicht benannten EU-Staat im Rahmen der EU-Initiative "Windfall Profit Mechanism" finanziert. Die Produktion und Integration der Systeme werde von der Tochtergesellschaft Rheinmetall Italia SpA an deren Hauptsitz in Rom durchgeführt.

So reagieren die Rüstungsaktien

Am Markt kommt der potenzielle milliardenschwere Großauftrag und der Rüstungsauftrag für die Ukraine für Rheinmetall dennoch nicht gerade positiv an: Via XETRA zeigt sich die Rheinmetall-Aktie zeitweise 2,34 Prozent tiefer bei 1.859,50 Euro. Auch andere Rüstungstitel fallen: RENK verlieren daneben 4,00 Prozent auf 76,64 Euro, für HENSOLDT-Aktien geht es zeitgleich 4,68 Prozent auf 105,80 Euro nach unten.

Schon am Vortag hatten die Rüstungsriesen schwächer performt.

Redaktion finanzen.at / DOW JONES

