Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

In Frankfurt war am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,20 Prozent leichter bei 26 784,06 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 264,123 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,239 Prozent auf 26 773,08 Punkte an der Kurstafel, nach 26 837,25 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 877,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26 636,43 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,29 Prozent abwärts. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2024, den Stand von 25 642,29 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Stand von 25 125,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, bewegte sich der MDAX bei 25 773,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0,202 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 4,20 Prozent auf 29,28 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,09 Prozent auf 93,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,34 Prozent auf 67,85 EUR), GEA (+ 1,86 Prozent auf 44,86 EUR) und Hypoport SE (+ 1,79 Prozent auf 295,20 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TUI (-4,69 Prozent auf 6,39 EUR), Lufthansa (-4,49 Prozent auf 6,13 EUR), Nordex (-4,00 Prozent auf 12,96 EUR), Fraport (-2,69 Prozent auf 47,74 EUR) und Aroundtown SA (-2,49 Prozent auf 2,98 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 12 690 381 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 19,522 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 präsentiert die thyssenkrupp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at