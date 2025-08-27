Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 17 011,25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 88,644 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,059 Prozent tiefer bei 17 047,15 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 057,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 936,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 078,48 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,05 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der SDAX bei 17 829,48 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 27.05.2025, einen Stand von 16 689,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 916,64 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 22,50 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell STRATEC SE (+ 4,10 Prozent auf 26,65 EUR), Schaeffler (+ 3,45 Prozent auf 5,54 EUR), Mutares (+ 2,73 Prozent auf 28,25 EUR), Dermapharm (+ 2,04 Prozent auf 34,95 EUR) und SFC Energy (+ 1,48 Prozent auf 16,42 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Nagarro SE (-2,62 Prozent auf 52,00 EUR), HORNBACH (-2,10 Prozent auf 102,40 EUR), Alzchem Group (-2,02 Prozent auf 145,60 EUR), SMA Solar (-1,88 Prozent auf 22,92 EUR) und secunet Security Networks (-1,61 Prozent auf 195,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 639 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,017 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at