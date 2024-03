Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 3 456,54 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 527,922 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,003 Prozent stärker bei 3 457,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 457,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 461,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 449,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,982 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, wurde der TecDAX auf 3 389,31 Punkte taxiert. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, bei 3 336,19 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.03.2023, den Wert von 3 224,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,97 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,18 Prozent auf 37,66 EUR), Nagarro SE (+ 1,14 Prozent auf 79,75 EUR), CANCOM SE (+ 1,06 Prozent auf 26,80 EUR), Sartorius vz (+ 0,91 Prozent auf 367,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,78 Prozent auf 22,58 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Energiekontor (-9,56 Prozent auf 64,30 EUR), Kontron (-6,05 Prozent auf 20,82 EUR), SÜSS MicroTec SE (-5,10 Prozent auf 36,25 EUR), SMA Solar (-4,15 Prozent auf 54,30 EUR) und Nemetschek SE (-2,11 Prozent auf 91,04 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 564 073 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 213,135 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at