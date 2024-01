Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Abgaben

Der TecDAX verliert am Dienstag an Boden.

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 15:43 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,75 Prozent auf 3 230,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 484,787 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,604 Prozent leichter bei 3 234,78 Punkten in den Handel, nach 3 254,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 217,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 250,73 Zählern.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 329,44 Punkte. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 941,22 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, bei 3 213,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 2,84 Prozent zu Buche. Bei 3 373,55 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 10,35 Prozent auf 37,21 EUR), HENSOLDT (+ 4,18 Prozent auf 27,90 EUR), Kontron (+ 2,01 Prozent auf 22,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,94 Prozent auf 102,50 EUR) und JENOPTIK (+ 0,91 Prozent auf 26,64 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-9,79 Prozent auf 15,03 EUR), Nordex (-4,69 Prozent auf 9,77 EUR), Sartorius vz (-3,76 Prozent auf 297,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,34 Prozent auf 20,52 EUR) und SMA Solar (-2,83 Prozent auf 49,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 168 238 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 169,443 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die United Internet-Aktie verzeichnet mit 10,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at