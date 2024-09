Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Minus

Am Dienstag sinkt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,52 Prozent auf 3 367,64 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 543,047 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,132 Prozent fester bei 3 389,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 385,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 365,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 397,35 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 249,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 367,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, einen Stand von 3 158,79 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,29 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 1,69 Prozent auf 144,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,31 Prozent auf 65,70 EUR), Sartorius vz (+ 1,18 Prozent auf 240,40 EUR), CANCOM SE (+ 1,03 Prozent auf 27,42 EUR) und United Internet (+ 0,47 Prozent auf 19,39 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SÜSS MicroTec SE (-4,34 Prozent auf 55,10 EUR), PNE (-3,45 Prozent auf 12,32 EUR), AIXTRON SE (-3,06 Prozent auf 16,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,01 Prozent auf 78,00 EUR) und SMA Solar (-1,85 Prozent auf 20,18 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 303 720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230,640 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2024 hat die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 6,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

