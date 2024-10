Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Minus

Der TecDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent auf 3 338,20 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 542,787 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,078 Prozent auf 3 338,43 Punkte an der Kurstafel, nach 3 341,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 334,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 342,42 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,495 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, wurde der TecDAX auf 3 259,63 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 325,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 2 974,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,409 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 1,55 Prozent auf 18,98 EUR), CANCOM SE (+ 1,49 Prozent auf 27,18 EUR), Nordex (+ 1,45 Prozent auf 13,30 EUR), Sartorius vz (+ 1,23 Prozent auf 238,00 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,19 Prozent auf 68,20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-3,65 Prozent auf 14,65 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 29,33 EUR), EVOTEC SE (-1,20 Prozent auf 5,75 EUR), HENSOLDT (-0,94 Prozent auf 29,56 EUR) und SMA Solar (-0,75 Prozent auf 17,25 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 218 189 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,650 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

