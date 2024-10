Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,73 Prozent leichter bei 3 360,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 553,184 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,036 Prozent stärker bei 3 386,09 Punkten in den Handel, nach 3 384,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 386,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 356,60 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 2,18 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 02.09.2024, einen Wert von 3 385,33 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 02.07.2024, bei 3 301,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 994,84 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit PNE (+ 2,04 Prozent auf 12,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,43 Prozent auf 67,25 EUR), TeamViewer (+ 0,82 Prozent auf 11,70 EUR), Kontron (+ 0,38 Prozent auf 16,02 EUR) und 1&1 (+ 0,29 Prozent auf 13,74 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nordex (-2,37 Prozent auf 13,18 EUR), SMA Solar (-1,43 Prozent auf 17,98 EUR), Infineon (-1,42 Prozent auf 30,17 EUR), ATOSS Software (-1,41 Prozent auf 126,20 EUR) und United Internet (-1,38 Prozent auf 18,57 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 904 919 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,433 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 6,88 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

