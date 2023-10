Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,33 Prozent auf 15 122,01 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,08 Prozent leichter bei 15 009,26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 172,73 Punkten am Vortag.

Bei 15 187,06 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 932,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Wert von 15 202,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 713,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, stand der NASDAQ 100 noch bei 11 062,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 39,21 Prozent aufwärts. Bei 15 932,05 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Dollar Tree (+ 4,79 Prozent auf 115,37 USD), Monster Beverage (+ 2,30 Prozent auf 49,79 USD), AstraZeneca (+ 2,15 Prozent auf 69,28 USD), DexCom (+ 1,95 Prozent auf 80,49 USD) und Adobe (+ 1,70 Prozent auf 560,09 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Moderna (-6,10 Prozent auf 86,33 USD), Lucid (-5,30 Prozent auf 5,00 USD), NVIDIA (-4,68 Prozent auf 439,38 USD), JDcom (-3,58 Prozent auf 26,65 USD) und Sirius XM (-2,48 Prozent auf 4,72 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 731 214 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,654 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

