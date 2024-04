Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags schwächer

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 0,79 Prozent auf 17 642,21 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,351 Prozent leichter bei 17 720,35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 782,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 768,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 612,84 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 18 254,69 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 476,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, mit 13 245,99 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,64 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NXP Semiconductors (+ 2,89 Prozent auf 254,28 USD), MercadoLibre (+ 1,85 Prozent auf 1 465,00 USD), DexCom (+ 1,84 Prozent auf 128,13 USD), PayPal (+ 1,54 Prozent auf 68,02 USD) und ON Semiconductor (+ 1,12 Prozent auf 71,61 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Warner Bros Discovery (-8,59 Prozent auf 7,45 USD), Paccar (-7,77 Prozent auf 104,81 USD), Tesla (-5,36 Prozent auf 183,64 USD), Align Technology (-5,32 Prozent auf 288,60 USD) und Sirius XM (-4,57 Prozent auf 3,03 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 291 194 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2,822 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

