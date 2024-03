Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 sackt ab

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 17 975,90 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,326 Prozent auf 17 959,68 Punkte an der Kurstafel, nach 18 018,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 000,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 873,33 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 962,41 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.12.2023, den Wert von 16 221,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 11 830,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 416,73 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 8,88 Prozent auf 112,18 USD), JDcom (+ 5,62 Prozent auf 26,14 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,75 Prozent auf 9,15 USD), Zoom Video Communications (+ 4,27 Prozent auf 70,03 USD) und Charter A (+ 3,72 Prozent auf 294,34 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Marvell Technology (-4,57 Prozent auf 71,97 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,99 Prozent auf 485,76 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,51 Prozent auf 200,12 USD), Micron Technology (-2,94 Prozent auf 94,75 USD) und ASML (-2,90 Prozent auf 965,45 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 8 877 054 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,758 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at