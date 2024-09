Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende ab

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Montag letztendlich

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,47 Prozent tiefer bei 19 423,06 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,522 Prozent schwächer bei 19 412,79 Punkten, nach 19 514,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 446,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 294,18 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 16.08.2024, einen Wert von 19 508,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Wert von 19 659,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 202,40 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 17,40 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 6,36 Prozent auf 20,91 USD), CrowdStrike (+ 3,35 Prozent auf 267,81 USD), Dollar Tree (+ 3,17 Prozent auf 71,91 USD), Cisco (+ 2,47 Prozent auf 51,03 USD) und Align Technology (+ 2,39 Prozent auf 249,56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Arm (-6,09 Prozent auf 138,40 USD), Micron Technology (-4,43 Prozent auf 87,18 USD), Lucid (-4,31 Prozent auf 3,77 USD), Adobe (-2,86 Prozent auf 521,50 USD) und Apple (-2,78 Prozent auf 216,32 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 41 200 923 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,044 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Diamondback Energy-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at