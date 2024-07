Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,17 Prozent tiefer bei 20 639,69 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,068 Prozent auf 20 661,41 Punkte an der Kurstafel, nach 20 675,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 20 672,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20 597,83 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,21 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 11.06.2024, mit 19 210,18 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 307,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.07.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15 119,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 24,76 Prozent nach oben. Bei 20 690,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 6,06 Prozent auf 113,22 USD), JDcom (+ 4,15 Prozent auf 27,87 USD), Lucid (+ 3,65 Prozent auf 3,27 USD), CoStar Group (+ 3,56 Prozent auf 74,40 USD) und PayPal (+ 2,94 Prozent auf 60,63 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Netflix (-1,56 Prozent auf 667,10 USD), Microchip Technology (-1,51 Prozent auf 94,53 USD), Lam Research (-1,21 Prozent auf 1 113,65 USD), Micron Technology (-1,13 Prozent auf 134,85 USD) und PepsiCo (-1,10 Prozent auf 161,79 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 149 110 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,237 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,93 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at