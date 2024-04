Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot

Der NASDAQ Composite verlor zum Handelsschluss an Wert.

Letztendlich stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,52 Prozent auf 15 601,50 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,142 Prozent auf 15 705,69 Punkte an der Kurstafel, nach 15 683,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 786,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 587,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 4,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 103,45 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 18.01.2024, bei 15 055,65 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, bei 12 153,41 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,66 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 6,77 Prozent auf 6,15 CAD), AmeriServ Financial (+ 4,67 Prozent auf 2,69 USD), JetBlue Airways (+ 4,10 Prozent auf 7,11 USD), Powell Industries (+ 3,81 Prozent auf 128,14 USD) und Omnicell (+ 3,73 Prozent auf 27,25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Ligand Pharmaceuticals (-8,05 Prozent auf 72,52 USD), Snap-On (-7,67 Prozent auf 261,76 USD), Century Casinos (-7,32 Prozent auf 2,91 USD), Comtech Telecommunications (-6,72 Prozent auf 1,88 USD) und Sangamo Therapeutics (-5,99 Prozent auf 0,49 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 038 195 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,883 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at