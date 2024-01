Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,10 Prozent leichter bei 37 323,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,169 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,354 Prozent fester bei 37 493,54 Punkten in den Handel, nach 37 361,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 371,66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 190,29 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,454 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 37 305,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 997,65 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 17.01.2023, den Wert von 33 910,85 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,04 Prozent zurück. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 37 825,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 190,29 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 2,03 Prozent auf 529,70 USD), Boeing (+ 1,48 Prozent auf 203,49 USD), Travelers (+ 0,85 Prozent auf 198,39 USD), Procter Gamble (+ 0,47 Prozent auf 150,49 USD) und Johnson Johnson (+ 0,45 Prozent auf 161,24 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-2,53 Prozent auf 279,96 USD), Walt Disney (-2,26 Prozent auf 90,95 USD), Intel (-1,95 Prozent auf 46,14 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,95 Prozent auf 22,43 USD) und Dow (-1,26 Prozent auf 52,43 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 122 328 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at