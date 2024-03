Minuszeichen in Wien: ATX zum Handelsende leichter

Am Dienstag beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 3 370,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 108,744 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 3 371,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 371,78 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 379,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 348,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 420,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, wies der ATX einen Wert von 3 312,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, lag der ATX bei 3 539,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,22 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 4,11 Prozent auf 69,70 EUR), EVN (+ 2,92 Prozent auf 24,65 EUR), CA Immobilien (+ 0,67 Prozent auf 29,95 EUR), Telekom Austria (+ 0,67 Prozent auf 7,55 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,55 Prozent auf 27,25 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-3,29 Prozent auf 27,90 EUR), voestalpine (-2,71 Prozent auf 24,42 EUR), AT S (AT&S) (-2,25 Prozent auf 18,70 EUR), Andritz (-1,94 Prozent auf 58,05 EUR) und Wienerberger (-0,75 Prozent auf 31,68 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 455 551 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 23,294 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,72 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,83 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

