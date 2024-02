Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Der SMI fiel am Mittwochabend.

Der SMI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent schwächer bei 11 210,25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,287 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,185 Prozent stärker bei 11 265,84 Punkten, nach 11 245,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 206,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 267,44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,417 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 11 185,90 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 07.11.2023, einen Stand von 10 571,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wies der SMI 11 233,87 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 0,358 Prozent zu Buche. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 088,62 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 1,77 Prozent auf 3 675,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 37,89 CHF), Novartis (+ 0,71) Prozent auf 90,73 CHF), Sika (+ 0,63 Prozent auf 239,90 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,36 Prozent auf 441,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil UBS (-2,69 Prozent auf 23,90 CHF), Lonza (-2,41 Prozent auf 436,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,90 Prozent auf 284,60 CHF), Logitech (-1,85 Prozent auf 73,12 CHF) und Roche (-1,02 Prozent auf 228,20 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 13 721 070 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 279,570 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Mit 6,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

