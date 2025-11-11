Freundlicher Handel: SMI legt schlussendlich zu

So bewegte sich der SMI am Dienstag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende sprang der SMI im SIX-Handel um 1,98 Prozent auf 12 702,08 Punkte an. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,419 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,423 Prozent auf 12 507,93 Punkte an der Kurstafel, nach 12 455,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 722,36 Punkte, das Tagestief hingegen 12 507,49 Zähler.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SMI auf 12 481,41 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, notierte der SMI bei 11 869,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, wies der SMI einen Wert von 11 902,79 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,27 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 3,70 Prozent auf 61,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,58 Prozent auf 157,75 CHF), Lonza (+ 3,52 Prozent auf 552,80 CHF), Roche (+ 3,51 Prozent auf 288,70 CHF) und Sika (+ 3,19 Prozent auf 157,10 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Logitech (-0,98 Prozent auf 96,62 CHF), Swisscom (+ 0,17 Prozent auf 600,50 CHF), Swiss Life (+ 0,43 Prozent auf 878,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 57,08 CHF) und Swiss Re (+ 0,93 Prozent auf 151,35 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 674 168 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230,042 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

