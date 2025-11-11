Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsende legte der SLI im SIX-Handel um 1,96 Prozent auf 2 069,72 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,411 Prozent auf 2 038,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 029,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 072,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 038,14 Punkten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 022,66 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 1 979,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, lag der SLI noch bei 1 962,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7,71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Swatch (I) (+ 6,09 Prozent auf 176,70 CHF), Straumann (+ 5,51 Prozent auf 103,10 CHF), Alcon (+ 3,70 Prozent auf 61,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,58 Prozent auf 157,75 CHF) und Lonza (+ 3,52 Prozent auf 552,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-0,98 Prozent auf 96,62 CHF), Swisscom (+ 0,17 Prozent auf 600,50 CHF), Schindler (+ 0,42 Prozent auf 284,20 CHF), Swiss Life (+ 0,43 Prozent auf 878,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 57,08 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 674 168 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230,042 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

