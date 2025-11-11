Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|SLI-Performance im Fokus
|
11.11.2025 17:59:07
Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain
Zum Handelsende legte der SLI im SIX-Handel um 1,96 Prozent auf 2 069,72 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,411 Prozent auf 2 038,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 029,84 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 072,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 038,14 Punkten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 022,66 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 1 979,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, lag der SLI noch bei 1 962,17 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7,71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Swatch (I) (+ 6,09 Prozent auf 176,70 CHF), Straumann (+ 5,51 Prozent auf 103,10 CHF), Alcon (+ 3,70 Prozent auf 61,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,58 Prozent auf 157,75 CHF) und Lonza (+ 3,52 Prozent auf 552,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-0,98 Prozent auf 96,62 CHF), Swisscom (+ 0,17 Prozent auf 600,50 CHF), Schindler (+ 0,42 Prozent auf 284,20 CHF), Swiss Life (+ 0,43 Prozent auf 878,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 57,08 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 674 168 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230,042 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
17:59
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: SMI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
17:59
|Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:59
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
15:59
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|SMI aktuell: SMI klettert (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SMI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)