SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel wäre ein Lonza-Investment von vor einem Jahr heute wert

Vor Jahren in Lonza eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Lonza-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lonza-Aktie bei 558,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,921 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 9 939,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 554,60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,61 Prozent verringert.

Lonza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,64 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at