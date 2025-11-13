Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Rentabler Lonza-Einstieg?
|
13.11.2025 10:04:25
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel wäre ein Lonza-Investment von vor einem Jahr heute wert
Heute vor 1 Jahr wurden Lonza-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lonza-Aktie bei 558,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,921 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 9 939,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 554,60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,61 Prozent verringert.
Lonza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,64 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lonza
Nachrichten zu Lonza AG (N)mehr Nachrichten
|
09:29
|SIX-Handel SMI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
13.11.25
|Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: SMI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
11.11.25
|SMI aktuell: SMI klettert (finanzen.at)
|
11.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)