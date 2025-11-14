SIX-Handel SMI zum Start in Rot

Der SMI fällt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag verliert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,38 Prozent auf 12 692,47 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,490 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,527 Prozent auf 12 673,80 Punkte an der Kurstafel, nach 12 740,91 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 12 633,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 701,69 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,40 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 14.10.2025, einen Stand von 12 434,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 001,61 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 14.11.2024, einen Stand von 11 783,65 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,19 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 8,08 Prozent auf 174,55 CHF), Givaudan (-0,09 Prozent auf 3 456,00 CHF), Nestlé (-0,12 Prozent auf 80,99 CHF), Sika (-0,35 Prozent auf 155,05 CHF) und Logitech (-0,42 Prozent auf 94,22 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Sonova (-4,03 Prozent auf 209,40 CHF), Swiss Re (-3,90 Prozent auf 147,80 CHF), UBS (-2,17 Prozent auf 30,66 CHF), Lonza (-1,56 Prozent auf 544,00 CHF) und Alcon (-1,53 Prozent auf 61,92 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 324 368 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,141 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,55 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

