Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX fällt mittags

Der MDAX zeigt sich am Mittwochmittag im Minus.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,05 Prozent leichter bei 25 524,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 230,776 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,199 Prozent schwächer bei 25 744,03 Punkten, nach 25 795,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 386,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 778,80 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,932 Prozent nach oben. Der MDAX stand vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 27 204,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, stand der MDAX noch bei 27 317,66 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, bei 22 192,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,192 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 944,86 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 2,61 Prozent auf 11,02 EUR), EVOTEC SE (+ 1,43 Prozent auf 18,14 EUR), Delivery Hero (+ 1,28 Prozent auf 28,95 EUR), Befesa (+ 1,10 Prozent auf 29,44 EUR) und SMA Solar (+ 1,08 Prozent auf 65,70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-17,70 Prozent auf 32,64 EUR), HUGO BOSS (-2,38 Prozent auf 59,08 EUR), Bechtle (-1,26 Prozent auf 44,78 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,16 Prozent auf 80,22 EUR) und FUCHS PETROLUB SE VZ (-1,11 Prozent auf 35,76 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 031 774 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 15,662 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. TAG Immobilien-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,48 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at