Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Am Mittwoch sinkt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,39 Prozent auf 18 795,43 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,855 Prozent leichter bei 18 708,07 Punkten in den Handel, nach 18 869,44 Punkten am Vortag.

Bei 18 814,82 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 706,62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,317 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2024, wies der NASDAQ 100 17 782,72 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 29.02.2024, einen Stand von 18 043,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14 298,41 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 13,61 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 18 907,54 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Netflix (+ 1,86 Prozent auf 661,09 USD), Lululemon Athletica (+ 1,77 Prozent auf 300,49 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,35 Prozent auf 151,74 USD), Ross Stores (+ 0,96 Prozent auf 138,96 USD) und Monster Beverage (+ 0,93 Prozent auf 52,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Constellation Energy (-4,59 Prozent auf 220,65 USD), Moderna (-4,53 Prozent auf 146,26 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,51 Prozent auf 14,84 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,31 Prozent auf 165,93 USD) und CoStar Group (-3,15 Prozent auf 80,64 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 715 172 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,946 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 4,78 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,92 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

